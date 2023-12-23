Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται σήμερα οι 13 συλληφθέντες, φερόμενοι ως μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, που κατηγορούνται για εμπλοκή σε πλήθος περιπτώσεων προώθησης παράτυπων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Την εξάρθρωση των δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων, κατάφεραν προ ημερών αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Όπως διαπιστώθηκε, στις δύο αυτές εγκληματικές οργανώσεις συμμετείχαν 21 άτομα, δεκατέσσερις Έλληνες και επτά αλλοδαποί.

Οι συλλήψεις των 13 φερόμενων δραστών έγιναν σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ τρία άτομα βρίσκονται ήδη σε καταστήματα κράτησης.

Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δέκα ακόμη ατόμων, εμπλεκομένων στην ίδια υπόθεση, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη δυνάμει σχετικού καταδιωκτικού εγγράφου για αδικήματα μεταφοράς παράτυπων μεταναστών.

Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες οι δράστες από το Μάιο του 2023 έως και το χρόνο σύλληψής τους, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συνολικά 22 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν συνολικά 166 άτομα, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.