Πάτρα: Διασωληνωμένο βρέφος 30 ημερών στη ΜΕΘ Παίδων

Ωρες αγωνίας για βρέφος 30 ημερών που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
Όπως αναφέρει το pelop.gr το βρέφος μεταφέρθηκε την Τρίτη 12/03/2024, επειγόντως στο Καραμανδάνειο κι από εκεί με ασθενοφόρο στο ΠΓΝΠ, στη ΜΕΘ Παίδων, όπου διασωληνώθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, ο διοικητής της ΥΠΕ ανέφερε ότι το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό. Ακολούθησε απινίδωση, το μωρό διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.
