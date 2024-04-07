Ένα νέο περιστατικό βιασμού καταγγέλθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Τ.Α. Χαλκίδας από τους γονείς ενός επτάχρονου παιδιού, οι οποίοι κατήγγειλαν πως δράστης είναι ένα εντεκάχρονο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το 7χρονο παιδί από συνοικισμό ρομά στην περιοχή των Ψαχνών πήγε το πρωί του Σαββάτου με δάκρυα στους γονείς του λέγοντας ότι ο εντεκάχρονος φίλος του τον βίασε.

Οι γονείς πήγαν αμέσως στην ασφάλεια Χαλκίδας και κατήγγειλαν το συμβάν.

Οι γονείς του 11 χρονου συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου ενώ αναμένεται και η εξέταση του επτάχρονου από ιατροδικαστή για να επιβεβαιωθούν τα καταγγελλόμενα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ οι βιασμοί ανηλίκων έχουν αυξηθεί ραγδαία και καταγγέλλονται σε εβδομαδιαία βάση.

