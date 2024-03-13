Νεκρός ο γνωστός Έλληνας TikToker, Tzane – Σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι στην Ιταλία

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Έλληνα TikToker, Tzane.

Την είδηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram το πρωί της Τετάρτης, ο YouTuber Χρήστος Κόγιας, ο οποίος ήταν μαζί του στην Ιταλία.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Tzane έχασε τη ζωή του πεφτοντας από ένα μπαλκόνι χωρίς κάγκελα στη διάρκεια ταξιδιού στο χωριό της Ιταλίας, Roghudi Vecchio, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους TikToker.

Σε ανάρτηση ο Χρήστος Κόγια ενημέρωσε για τον θάνατό του αναφέροντας «Δυστυχώς, ο Tzane δεν είναι μαζί μας πλέον. Έφυγε από κοντά μας χθες το απόγευμα στο ταξίδι που έχουμε κάνει στην Ιταλία. Προσευχηθείτε μαζί μας για την ψυχούλα του να αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

