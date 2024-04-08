Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο νοσοκομείο της Άρτας, όταν ένας ασθενής άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να απειλεί τους νοσηλευτές, αντιδρώντας για τη μεταφορά του από την παθολογική στην Πνευμονολογική κλινική

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν στον αέρα για να τον συλλάβουν.

Πηγή: skai.gr

