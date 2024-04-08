Λογαριασμός
Άρτα: Ασθενής απειλούσε με ψαλίδι νοσηλευτές - Συνελήφθη μετά από πυροβολισμό στον αέρα

Ο ασθενής αντιδρούσε για τη μεταφορά του από την παθολογική στην Πνευμονολογική κλινική

Άρτα

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο νοσοκομείο της Άρτας, όταν ένας ασθενής άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να απειλεί τους νοσηλευτές, αντιδρώντας για τη μεταφορά του από την παθολογική στην Πνευμονολογική κλινική

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν στον αέρα για να τον συλλάβουν.

