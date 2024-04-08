Θρίλερ για ζευγάρι ηλικιωμένων στη Βούλα: Ληστές τους χτύπησαν μέσα στο σπίτι τους, τους έδεσαν και τους έκλεψαν

Νύχτα τρόμου έζησε ζευγάρι ηλικιωμένων στη Βούλα όταν δύο άγνωστοι δράστες που φορούσαν κουκούλες εισέβαλαν σε κατοικία από ανασφάλιστο παράθυρο.

Με τη χρήση σωματικής βίας ακινητοποίησαν το ζευγάρι και τους χτύπησαν στο κεφάλι.

Στη συνέχεια έδεσαν τον 76χρονο άνδρα με δεματικα, ενώ την 73χρονη γυναίκα την έκλεισαν σε αποθήκευση του σπιτιού.

Οι δράστες έψαξαν το σπίτι και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο με άγνωστο χρηματικό ποσό ενώ επιχείρησαν να διαρρήξουν ένα ακόμα χρηματοκιβώτιο.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν, δεν έχουν σοβαρά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

