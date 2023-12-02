Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάρτηση Κασσελάκη – Τάιλερ για τα γενέθλια της σκυλίτσας τους, Farlie (βίντεο)

Στο βίντεο από το… πάρτι γενεθλίων, φαίνεται η Farlie μπροστά σε μία τάρτα με 4 κεράκια, ενώ παίζει χορευτική μουσική

farlie

Μια χαριτωμένη ανάρτηση για τα γενέθλια του σκύλου τους, Farlie,  έκαναν στο Instagram o Στέφανος Κασσελάκης και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ. 

Στο βίντεο από το… πάρτι γενεθλίων,  φαίνεται η Farlie μπροστά σε μία τάρτα με 4 κεράκια, ενώ παίζει χορευτική μουσική.

Στη συνέχεια η σκυλίτσα τρώει την τούρτα γενεθλίων της και ο Στέφανος Κασσελάκης γράφει: «Για την πιο γλυκιά σκυλίτσα του κόσμου». Μάλιστα εξηγεί ότι το γλυκό που τρώει η Farlie «είναι superfood dog cake».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark