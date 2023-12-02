Μια χαριτωμένη ανάρτηση για τα γενέθλια του σκύλου τους, Farlie, έκαναν στο Instagram o Στέφανος Κασσελάκης και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ.

Στο βίντεο από το… πάρτι γενεθλίων, φαίνεται η Farlie μπροστά σε μία τάρτα με 4 κεράκια, ενώ παίζει χορευτική μουσική.

Στη συνέχεια η σκυλίτσα τρώει την τούρτα γενεθλίων της και ο Στέφανος Κασσελάκης γράφει: «Για την πιο γλυκιά σκυλίτσα του κόσμου». Μάλιστα εξηγεί ότι το γλυκό που τρώει η Farlie «είναι superfood dog cake».

Πηγή: skai.gr

