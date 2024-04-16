Ένας νεαρός άνδρας που υπηρετούσε στην ΕΛΑΣ ως ειδικός φρουρός, βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο στο διώροφο νεοκλασικό κτίριο που κατέρρευσε το πρωί στο Πασαλιμάνι, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο κτίριο επί της οδού Νεωρίων, στην Ακτή Μουτσοπούλου, πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης και ο άτυχος 31χρονος φαίνεται ότι είχε πάει για μεροκάματο στην οικοδομή.

Ο νεαρός άνδρας καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά μέσα στο φορτηγό του συνεργείου και - ενώ αρχικά είχε επικοινωνία με τους διασώστες - τελικά ανασύρθηκε νεκρός.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ο άνδρας από το φορτηγό όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2024

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που έχουν αναλάβει την προανάκριση προχώρησαν σε επτά προσαγωγές - ανάμεσά τους ο εργολάβος και εργάτες που βρίσκονταν στο κτίριο.

Πηγή: skai.gr

