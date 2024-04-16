Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πασαλιμάνι – κατάρρευση κτιρίου: Νεκρός 31χρονος αστυνομικός που πήγε για μεροκάματο στις εργασίες ανακαίνισης

Ο νεαρός άνδρας καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά μέσα στο φορτηγό του συνεργείου και - ενώ αρχικά είχε επικοινωνία με τους διασώστες - τελικά ανασύρθηκε νεκρός

pasalimani

Ένας νεαρός άνδρας που  υπηρετούσε στην ΕΛΑΣ ως ειδικός φρουρός, βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο στο διώροφο νεοκλασικό κτίριο που κατέρρευσε το πρωί στο Πασαλιμάνι, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 

pasalimani

Στο κτίριο επί της οδού Νεωρίων, στην Ακτή Μουτσοπούλου, πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης και ο άτυχος 31χρονος φαίνεται ότι είχε πάει για μεροκάματο στην οικοδομή. 

Ο νεαρός άνδρας καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά μέσα στο φορτηγό του συνεργείου και - ενώ αρχικά είχε επικοινωνία με τους διασώστες - τελικά ανασύρθηκε νεκρός. 

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που έχουν αναλάβει την προανάκριση προχώρησαν σε επτά προσαγωγές - ανάμεσά τους ο εργολάβος και εργάτες που βρίσκονταν στο κτίριο. 

pasalimani

pasalimani

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πασαλιμάνι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark