Τραγωδία στον Πειραιά: Ένας νεκρός από την κατάρρευση του κτιρίου στο Πασαλιμάνι - Επτά προσαγωγές

Ο 31χρονος υπηρετούσε στην ΕΛΑΣ - Φέρεται ότι είχε πάει για μερομάκατο στην οικοδομή

Τραγική κατάληξη είχε η κατάρρευση τμήματος κτιρίου στο Πασαλιμάνι το πρωί της Τρίτης, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Προσήχθησαν επτά άτομα, ο εργολάβος πέντε εργαζόμενοι και ο οδηγός.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός είναι 31 ετών, υπηρετούσε στην ΕΛΑΣ ως ειδικός φρουρός, και φαίνεται ότι είχε πάει για μερομάκατο στην οικοδομή. Ο 31χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. 

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στην οδό Νεωρίων, στην ακτή Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι, όπου λίγο πριν τις 10 το πρωί κατέρρευσε το διώροφο κτίριο, στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παλιό κτίριο την ώρα της κατάρρευσης υπήρχαν 9 εργάτες - οικοδόμοι, 3 από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. 

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα - Ειδική ομάδα απο την 1εμάκ με διασωστικό σκύλο. 

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

XΩPIΣ AIΣΘHΣEIΣ ANAΣYPΘHKE O ANΔPAΣ AΠO TO ΦOPTHΓO OXHMA KAI ΠAPEΛHΦΘH AΠO AΣΘENOΦOPO TOY EKAB.

TAGS: τραυματίες Νεκρός Πειραιάς Πασαλιμάνι
