Le Belem: Η ιστορία του εντυπωσιακού γαλλικού ιστιοφόρου του 1836, που θα μεταφέρει την Φλόγα στην Γαλλία

Το Belem από το 1984 έχει χαρακτηριστεί «Ιστορικό Μνηµείο» και αποτελεί σύμβολο της ναυτικής παράδοσης της χώρας

belem

Για πρώτη φορά, το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας θα γίνει δια θαλάσσης.

Το ιστορικό, τρικάρτο ιστιοφόρο Le Belem έχει καταπλεύσει με μέλη της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής στο Κατάκολο για την Τελετή Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. 

Από το Κατάκολο θα ξεκινήσει την Πέμπτη το ταξίδι της επιστροφής για τη Γαλλία, με πρώτο σταθμό τον Πειραιά για να παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα και έπειτα θα ταξιδέψει για την Μασσαλία, το αρχαιοελληνικό λιμάνι της Γαλλίας.

Οι Γάλλοι επέλεξαν για τη µεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας το «Belem», που από το 1984 έχει χαρακτηριστεί «Ιστορικό Μνηµείο» και αποτελεί σύμβολο της ναυτικής παράδοσης της Γαλλίας. 

Το Belem είναι το τελευταίο τρικάταρτο ιστιοφόρο του γαλλικού εμπορικού ναυτικού, με τετράγωνα πανιά και χαλύβδινη γάστρα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και παραμένει λειτουργικό μέχρι σήμερα.

belem

Το εμπορικό πλοίο είχε παραγγείλει  ο εφοπλιστής και τραπεζίτης της Νάντης, Φερνάντ Κρουά. Το  Belem (η Βηθλεέµ στα πορτογαλικά) καθελκύστηκε  το 1986 και ιδιοκτήτης του ήταν ο εφοπλιστής και τραπεζίτης της Νάντης, Φερνάντ Κρουά.

Το τρικάταρτο ιστιοφόρο πήρε το όνοµά του από την έδρα της εταιρείας του Κρουά, το Μπελέµ της Βραζιλίας, την πρώτη ευρωπαϊκή αποικία στον Αµαζόνιο, που ιδρύθηκε το 1616 από το βασίλειο της Πορτογαλίας. 

Το ιστιοφόρο μπορούσε να µεταφέρει 675 τόνους εµπορευµάτων και συνήθως το φορτίο του ήταν κακάο από τη Βραζιλία. 

belem

Πηγή: skai.gr

TAGS: αρχαία ολυμπία Ολυμπιακοί Αγώνες
