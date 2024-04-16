Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία, μετά από την Τελετή Αφής για τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, που θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι (26/7-11/8).

Η Τελετή, με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα, εμπνευσμένη από την αρχαιότητα, πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό, ξανά με πλήθος κόσμου μετά από δύο διοργανώσεις που έχασαν τη μεγάλη «λάμψη» τους, εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία της Covid-19, ήτοι τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2022.

Η Ολυμπιακή Φλόγα, λίγο μετά τις 12:15, δεν άναψε με τον παραδοκιακό τρόπο, από τις ακτίνες του ήλιου, αφού δεν το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες (συννεφιά), αλλά για το άναμμα της δάδας χρησιμοποιηθήκε η βοήθεια της εφεδρικής Φλόγας που κρατήθηκε στο τέλος της χθεσινής πρόβας τζενεράλε.

Έτσι όλα ξεκίνησαν από τον ναό της Ηρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, 102 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν από ένα μεγάλο ταξίδι που θα την οδηγήσει από την Ακρόπολη στο Παρίσι, περνώντας και από τη Γαλλική Πολυνησία.

Στο ιερό της Ολυμπίας, μπροστά στα ερείπια του ναού της Ήρας, ηλικίας 2.600 ετών, η Πρωθιέρεια Ελληνίδα ηθοποιός Μαίρη Μηνά άναψε τη δάδα από τη Φλόγα που είχε κρατηθεί, αφού δεν ήταν δυνατό αυτό να συμβεί με το κάτοπτρο λόγω συννεφιάς, στο Ναό της Ήρας, μπροστά σε 600 καλεσμένους και χιλιάδων κόσμου.

Πριν, αμέσως μετά την άφιξη της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και τον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο, η κορυφαία μέτζο-σοπράνο Τζόις ΝτιΝτονάτο ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο και στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας της Γαλλίας και της Ελλάδας, με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου, του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Paris 2024», Τόνι Εστανγκέ , του προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ και του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρου Καπράλου, πριν την είσοδο στον Ναό της Ήρας και το τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Μετά το άναμμα τη Ολυμπιακής Φλόγας ακολούθησε ο Χορός των Ιερειών και των 15 Κούρων στο χορευτικό που δημιούργησε και σκηνοθέτησε η Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου, με ενδυμασίες της Μαίρης Κατράντζου, υπό τους ήχους της μουσικής του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, πριν η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά εισέλθει με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο για να την παραδώσει στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Χρυσό Ολυμπιονίκη της Κωπηλασίας, Στέφανο Ντούσκο .

Παρόντες-μεταξύ άλλων- ήταν, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής (Cojo) Τόνι Εστανγκέ, η -ελληνικής καταγωγής- υφυπουργός Eξωτερικών της Γαλλίας, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, η ηγεσίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Σπύρος Καπράλος.

Το ιστορικό ιστιοφόρο Le Belem έχει καταπλεύσει στο Κατάκολο για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και θα αναχωρήσει την Πέμπτη για τον Πειραιά. Όπως εκτιμάται, το πλοίο μεταφέρει μέλη της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων για την τελετή Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

