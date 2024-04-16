Συγκίνηση και θλίψη στην κηδεία του Γιάννη Φέρτη στο Πρώτο Νεκροταφείο. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Γιάννη Φέρτη, αλλά και πλήθος κόσμου, βρέθηκαν στο Πρώτο Νεκροταφείο για να πουν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή ηθοποιό.

Ανάμεσά τους, και η τελευταία σύζυγος του Γιάννη Φέρτη, Μαρίνα Ψάλτη και οι πρώην σύζυγοί του, Ξένια Καλογεροπούλου και Μιμή Ντενίση. Στην κηδεία βρέθηκαν επίσης ο Σταμάτης Φασουλής, η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Γιάννης Βούρος, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Αντί χρημάτων για στεφάνια, η οικογένεια του Γιάννη Φέρτη ζήτησε να ενισχυθεί οικονομικά το έργο του ταμείου αλληλοβοηθείας του σωματείου Ελλήνων ηθοποιών.

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.