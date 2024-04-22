Υπό κράτηση παραμένει ο 56χρονος που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα με την αυτόφωρη διαδικασία κατηγορούμενος ότι απαίτησε εκβιαστικά χρήματα για λογαριασμό 39χρονου συνεργού του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πρώτος είναι παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών και ο δεύτερος εκδότης και τηλεπαρουσιαστής που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τη Δικαιοσύνη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Είχαν προηγηθεί δύο καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες τα δύο παραπάνω πρόσωπα αξίωναν χρηματικά ποσά για να αποσύρουν δημοσιεύματα που αφορούσαν δικαστικές τους υποθέσεις.

Ο 56χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης (η υπόθεση αναβλήθηκε για αύριο), ενώ ο 39χρονος δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

