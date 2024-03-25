Παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη - Οι δηλώσεις Γεωργιάδη και Φάμελλου

Με τη μεγάλη παρέλαση μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων που πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, έως και το ύψος του Λευκού Πύργου, ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Με τον ήλιο να κρύβεται κάτω από τα σύννεφα αλλά και τα μποφόρ να κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους όλοι οι συμμετέχοντες στην παρέλαση χειροκροτήθηκαν θερμά από μικρούς και μεγάλους που γέμισαν τα πεζοδρόμια κρατώντας γαλανόλευκες σημαίες.

Με το τέλος της παρέλασης εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης έστειλαν, μέσω των δηλώσεων τους, μηνύματα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας για την 25η Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Εκπροσωπώντας της ελληνική κυβέρνηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η Ελλάδα σε 200 χρόνια κατάφερε όχι μόνο να απελευθερωθεί αλλά να είναι και μέσα στις πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη. Με τις πιο ισχυρές δημοκρατίες. Τα επόμενα 200 χρόνια θα είναι ακόμη καλύτερα, αρκεί να έχουμε ενότητα, σύνεση και σωφροσύνη».

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος, υπογράμμισε πως «με σεβασμό σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες και στις ηρωίδες του 1821 που έδωσαν τη ζωή τους για να έχουμε ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Ο αγώνας του '21 μας διδάσκει και μας εμπνέει. Γιατί μπορέσαμε με ενότητα, με τόλμη αλλά και με υψηλά ιδανικά να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Ένας λαός χωρίς όπλα, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κατορθώσαμε να κερδίσουμε μια μεγάλη αυτοκρατορία. Εξοπλισμένη και αυταρχική. Αυτό σημαίνει ότι όλα μπορούμε να κατακτήσουμε αν είμαστε ενωμένοι και έχουμε αξίες. Οι πρόγονοί μας δεν αγωνίστηκαν μόνο για την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία, αλλά για ένα κράτος το οποίο θα έχει κανόνες, θα έχει ισότητα, θα έχει δικαιοσύνη. Και αυτά τα ιδανικά, αυτοί οι στόχοι κι αυτοί οι σκοποί παραμένουν ζωντανοί και σήμερα, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, μαζί με ένα άλλο αγαθό, το αγαθό της ειρήνης, Γιατί πάνω στην ειρήνη χτίζεται και η ζωή και η δημοκρατία και αποκτά νόημα η ελευθερία».

Χρόνια πολλά για τη διπλή γιορτή, την εθνική και τη θρησκευτική, ευχήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης, Κώστας Γκιουλέκας. «Εκείνοι μας έδωσαν την ελευθερία μας. Σήμερα η Ελλάδα οχυρώνει αυτή την ελευθερία, οχυρώνει την ειρήνη της για να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε κίνδυνο», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, ευχήθηκε τα «χαρμόσυνα μηνύματα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της απελευθέρωσης της πατρίδας να σημάνουν ένα εγερτήριο σάλπισμα για όλους εμάς, ώστε να συνειδητοποιήσουμε τόσο την αξία της πίστης στο Θεό, όσο και της αγάπης προς την πατρίδα».

«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία», ήταν η πρώτη φράση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος αμέσως μετά πρόσθεσε: «203 χρόνια μετά νομίζω ότι μπορούμε να θυμηθούμε εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε σαν Έλληνες σε ελεύθερο κράτος. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που πότισαν με μεγάλο φόρο αίματος το δένδρο της ελευθερίας και να θυμηθούμε το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα, το οποίο μπορούμε να εκπληρώσουμε μόνο με ενότητα, ομόνοια και κοινωνική αλληλεγγύη».

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, που παρέστη στη μαθητική παρέλαση στο ακριτικό Αχλαδοχώρι Σερρών, στάθηκε στη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου λέγοντας πως «έχουν χαθεί παλικάρια που έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην ιστορία και έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό ανά την υφήλιο. Αυτούς να έχουμε ως οδηγούς ακόμη και στις σημερινές ημέρες που είναι δύσκολες και διεκδικούμε ξανά τα δίκια μας».

Νωρίτερα προηγήθηκαν η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Φιλόθεου και η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού.

