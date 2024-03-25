Ολοκληρώθηκε η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, στο κέντρο της Αθήνας, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821.





Στα κύρια χαρακτηριστικά της φετινής παρέλασης αναφέρονται:

- Η εμφάνιση για πρώτη φορά στον αττικό ουρανό ζεύγους των νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας Μ-346 Block 5+,

- Η παρέλαση για πρώτη φορά του Σώματος των δασοκομάντος,

-Η συμμετοχή για πρώτη φορά της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» της Κέρκυρας,

- Για άλλη μία χρονιά ο συντονισμός της στρατιωτικής μπάντας της ΑΣΔΥΣ στον ακριβή βηματισμό των παρελαυνόντων Ευζώνων και

- Η δυναμική διέλευση των στελεχών των ειδικών δυνάμεων -αλεξιπτωτιστών πεζοναυτών, καταδρομέων, βατραχανθρώπων, υποβρυχίων καταστροφέων του Λιμενικού και της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών, του Πυροσβεστικού Σώματος, που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα της πολιτειακής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και του συγκεντρωμένου κόσμου.

Την παρέλαση των μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας άνοιξαν οι ανάπηροι πολέμου και ακολούθησαν τα εθελοντικά σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού την ίδια ώρα που στον αττικό ουρανό έκανε την εμφάνιση του το θρυλικό αεροσκάφος Supermarine SPITFIRE MJ755 συνοδευόμενο από αεροσκάφος F-16.

Ακολούθησαν τα μέσα του μηχανοκίνητου Πεζικού, όπου μεταξύ άλλων παρέλασαν τα θωρακισμένα οχήματα M1117 Guardian, τα επιβλητικά άρματα μάχης Leopard, το μηχανοκίνητο Πυροβολικό, το αντιαεροπορικό πυροβολικό, το Μηχανικό, οι Διαβιβάσεις, μία διμοιρία Πυρηνικής-Βιολογικής-Χημικής (ΠΒΧ) Άμυνας, το Υγειονομικό, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας «PATRIOT» και «ΒΕΛΟΣ». Τη φάλαγγα των πεζοπόρων τμημάτων άνοιξε η εντυπωσιακή διέλευση του λόχου Ευζώνων και ακολούθησε η παρέλαση των πολεμικών σημαιών.

Επίσης παρέλασαν σε άρτιους σχηματισμούς πεζοπόρα τμήματα των Τριών Όπλων και των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πάνω από τον αττικό ουρανό πέταξαν σε άψογους σχηματισμούς όλοι οι τύποι αεροσκαφών και ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων (F-16 Viper, Rafale, F-16, Mirage2000-5 και F-4,CL-215,C-130 C-130), το ιπτάμενο ραντάρ, ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού (Apache, chinook, NH-90, kiowa warrior,), του Πολεμικού Ναυτικου SH-70 καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου συνεχάρη τον έχοντα το Γενικό Πρόσταγμα διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο για το άρτιο της παρέλασης.

Της στρατιωτικής παρέλασης προηγήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 ξεκίνησε η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β', παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας.

