25η Μαρτίου: Η οικογένεια Πλακιά άφησε 57 τριαντάφυλλα στην εξέδρα των επισήμων στα Τρίκαλα - Δείτε βίντεο

Η οικογένεια των νεαρών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών πλησίασε στην εξέδρα των επισήμων στα Τρίκαλα και άφησε τα λουλούδια.

Τέμπη

Η οικογένεια Πλακιά από την Καλαμπάκα, των δίδυμων κοριτσιών και της ξαδέρφης τους που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη, άφησε 57 τριαντάφυλλα στην εξέδρα των επισήμων ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Η οικογένεια των νεαρών κοριτσιών (της Χρύσας, της Θώμης και της Αναστασίας) πλησίασε στην εξέδρα των επισήμων στα Τρίκαλα και άφησε τα λουλούδια.

Δείτε βίντεο:

