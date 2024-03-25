Η οικογένεια Πλακιά από την Καλαμπάκα, των δίδυμων κοριτσιών και της ξαδέρφης τους που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη, άφησε 57 τριαντάφυλλα στην εξέδρα των επισήμων ανήμερα της 25ης Μαρτίου.
Η οικογένεια των νεαρών κοριτσιών (της Χρύσας, της Θώμης και της Αναστασίας) πλησίασε στην εξέδρα των επισήμων στα Τρίκαλα και άφησε τα λουλούδια.
Πηγή: skai.gr
