«Έσκισαν» τους αιθέρες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα τα αεροπλάνα του ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Στην παρέλαση εμφανίστηκαν και Rafale, F-4 PHANTOM, M-346 αλλά και το θρυλικό Supermarine.

Rafale και F-16 Viper είναι τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτει η Ελλάδα, τα οποία πέταξαν πάνω από την Αθήνα για την επέτειο του εορτασμού του 1821.

Την επετειακή διέλευση έκανε και το Supermarine Spitfire που συμμετείχε σε σχηματισμό με αεροσκάφος F-16, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Πηγή: skai.gr

