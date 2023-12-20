Παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας της πρώτης αρωγής για τις πλημμύρες έως τις 12 Ιανουαρίου 2024

Παρατείνεται μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα από το γραφείο του υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, που είναι αρμόδιος για θέματα φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, έχει ανοίξει εκ νέου από τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ώστε οι δικαιούχοι από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 να μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Παράλληλα, μέσω της ΑΑΔΕ, προ ημερών, εστάλη μήνυμα στους αιτούντες που δεν έχουν λάβει πρώτη αρωγή με αναλυτικό περιεχόμενο ως προς τους λόγους που δεν τη δικαιούνταν ή δεν μπόρεσε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία, παρέχοντας, ταυτόχρονα, χρήσιμες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα, κατά τη δεύτερη φάση έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 1.976 οριστικοποιημένες αιτήσεις στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, φτάνοντας τις 66.357 αιτήσεις από 64.381 αιτήσεις όταν και έκλεισε η πρώτη φάση.

Συνεπώς, σήμερα αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, κατά τη δεύτερη φάση, στις 12 Ιανουαρίου 2024, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και άλλοι πολίτες να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Τέλος, σημειώνεται πως παραμένει στη διάθεση των πολιτών το Σταθερό Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται άμεσα στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (213 1331300 | 08:00 - 18:00) και να ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Εναλλακτικά μπορούν να αποστέλλουν email στο infoarogi@civilprotection.gr υποβάλλοντας το ερώτημά τους και αναφέροντας τυχόν απαιτούμενα στοιχεία.

