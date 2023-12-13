Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ 100,3 : Και η τεχνολογία θα συνδράμει στην ταυτοποίηση των οπαδών

Με απλές πρακτικές διαδικασίες και με την χρήση της τεχνολογίας θα γίνεται η ταυτοπροσωπία ενός οπαδού που πηγαίνει στο γήπεδο, για να μην εμπλέκεται συνεχώς η αστυνομία τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επεσήμανε ότι η αστυνομία θα ειναι εκεί, δειγματοληπτικά, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η μοναδική και βασική της δουλειά. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουν ανακοινώσεις.

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ακόμη οτι 20.000 πολίτες μπήκαν χθες μεσα σε λίγες ώρες στον ψηφιακό βοηθό του gov.gr, και έσπευσαν να του υποβάλλουν ερωτήσεις.

Έκανε γνωστό ότι μέσα στο μήνα αναμένεται να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τον προσωπικό αριθμό για όλες τις συνδιαλλαγές με το Δημόσιο ενώ σε λίγες ημέρες οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να έχουν όλο το πακέτο MyAuto στο κινητό τους μέσω του Wallet.

Ανέφερε επίσης οτι την Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παρουσιάσουν την επίσημη πλατφόρμα για τα ζώα συντροφιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.