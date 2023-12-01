Παπαστεργίου: «Την ερχομένη εβδομάδα θα παρουσιαστεί ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr»

Την ερχομένη εβδομάδα θα παρουσιαστεί ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr, ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real fm.Ο υπουργός τόνισε ότι με την είσοδό μας στο gov.gr θα μπορούμε να συνομιλήσουμε γραπτά ή φωνητικά με τον ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα βοηθά και θα καθοδηγεί τον πολίτη να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που ψάχνει.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η τεχνητή νοημοσύνη μας έβαλε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αυτό το οποίο άλλαξε την θέση μας και την στάση μας και άρχισε το μυαλό μας να ‘τρέχει' πιο γρήγορα ήταν το chat gtp», ενώ πρόσθεσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς όπως η υγεία, όπου «μπορούν να ‘τρέξουν' πολύ πιο γρήγορα μεγάλες έρευνες για διάφορα ιατρικά θέματα, στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας με διάφορες υλοποιημένες πλατφόρμες για φαινόμενα κλιματικής κρίσης, πλημμυρών, το πώς μπορείς να συνδυάσεις μετεωρολογικά δεδομένα και έχεις πιο ασφαλείς προγνώσεις, στον τομέα της εκπαίδευσης ακόμη και της επικοινωνίας, όπου μεγάλος εχθρός είναι τα fake news, οι ψευδείς πληροφορίες. Μπορούμε πλέον με αλγόριθμους που υπάρχουν να ανιχνεύσουμε την πηγή της πληροφορίας».

Ο υπουργός μίλησε και για την επιστολική ψήφο χαρακτηρίζοντάς την «τομή, με την οποία ανοίγεται ένα νέο παράθυρο στη συμμετοχικότητα για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου». Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι πρόκειται για δουλειά του υπουργείου Εσωτερικών, της υπουργού, Νίκης Κεραμέως και του υφυπουργού, Θεόδωρου Λιβάνιου. Τόνισε ότι «οι κωδικοί μας αυτοί με τους οποίους θα γίνει η διαδικασία της εκλογικής ψήφου δεν θα είναι μόνο το usename και το password του taxis, αλλά θα υπάρχει ένα διπλό στάδιο αυθεντικοποίησης που σε μεγάλο βαθμό θα αποτρέψει το να γίνει κακή χρήση κωδικών». Εξηγώντας την διαδικασία από την στιγμή που έρχεται ο φάκελος και ψηφίζει ο πολίτης, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθεί ο πολίτης τον φάκελό του με ένα tracking system (σύστημα εντοπισμού), οι φάκελοι δεν μπορούν να ανοίξουν, θα φαίνεται αν είναι παραβιασμένος ο φάκελος, από την ώρα που θα ανοιχτούν έχουν καταστραφεί».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στη ψηφιακή πλατφόρμα για τα ζώα συντροφιάς, η οποία έρχεται μέσα στον Δεκέμβριο. «Είναι μια συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών συνέχεια του νόμου που ψηφίστηκε το 2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και το Πρόγραμμα ‘ΑΡΓΟΣ'» υπογράμμισε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες μέσω ενός app να δηλώνουν αν έχουν χάσει ή βρει κάποιο ζώο. «Θα εγγράφονται όλοι όσοι έχουν σχέση με αυτό το οικοσύστημα, κτηνιάτροι, ιδιοκτήτες, τα καταφύγια, οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι δήμοι» εξήγησε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει και τον φάκελο υγείας του ζώου, αλλά θα αφορά και σε υιοθεσία ζώου, «πώς μπορείς οργανωμένα και νόμιμα να ακολουθήσεις όλη αυτήν την διαδικασία για να υιοθετήσεις ένα ζώο συντροφιάς». Τέλος, κατέληξε ότι «βάζει τάξη πλέον σε όλη αυτήν την πανσπερμία που υπήρχε σε αυτόν χώρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

