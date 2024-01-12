Παπαστεργίου: Με μήνυμα στο κινητό η αλλαγή τιμολογίων ενέργειας

Με ένα μήνυμα στο wallet του κινητού τηλεφώνου θα μπορούν από τον επόμενο μήνα να αλλάζουν οι πολίτες -εφόσον το επιθυμούν - την εταιρεία ενέργειας και το τιμολόγιό τους. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά Fm.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «ήδη με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος δουλεύουμε στη διαδικασία του να μπορεί αυτή η αλλαγή να γίνεται με ένα μήνυμα στο wallet εφόσον πατήσει «ναι» ο ενδιαφερόμενος.

Όπως ακριβώς πριν από περίπου 1,5 μήνα λέγαμε για το myAuto, πακέτο που ήδη μπήκε στο wallet μας και ήδη πάνω από 100 χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν "κατεβεί" στα κινητά».

Στο μεταξύ, ο κ. Παπαστεργίου μίλησε και για την πρώτη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα η οποία αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με τις ταυτότητες, δηλαδή θα μπορεί ένας Κύπριος που ζει στην Ελλάδα ή ένας Έλληνας που ζει στην Κύπρο να διασταυρώσει ότι η αστυνομική του ταυτότητα είναι νόμιμη και σε ισχύ.

Αναφερομένος στον ψηφιακό βοηθό του gov.gr, ο υπουργός επεσήμανε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα είναι και πολύγλωσσος καθώς «κατανοεί 150 γλώσσες, απαντά σε 24 γλώσσες, ακόμη και σε διάφορες περίεργες γλώσσες όπως σουαχίλι». Το επόμενο όμως βήμα είναι ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2024 θα αρχίσει όχι μόνο να μας ενημερώνει αλλά να κάνει τα πρώτα πράγματα για εμάς όπως το να κλείσει ένα ραντεβού για εμβόλιο ή, για να εκδώσουμε ταυτότητα, να μας κατεβάσει κατόπιν αιτήματός μας το Ε9.

Ο κ. Παπαστεργίου επανέλαβε ότι το wallet θα αποτελεί το μοναδικό μέσο που θα συνδιαλέγονται οι πολίτες με το Δημόσιο και υπογράμμισε ότι στο wallet αναμένεται να προστεθούν και οι επαγγελματικές ιδιότητες καθώς «ζητάμε από τους επαγγελματικούς φορείς να μας ανοίξουν τα μητρώα τους για να αρχίσουμε να περνάμε όλες αυτές τις διαδικασίες», προσθέτοντας ότι το διαβατήριο για να μπει στο wallet πρέπει να υπάρξει πρώτα μια κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

Όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία ο υπουργός τόνισε ότι «θα δούμε τον ανταγωνισμό να δουλεύει και θεωρώ ότι από το πρώτο εξάμηνο του 2024 θα έχουμε καλύτερες ταχύτητες και τιμές για τον καταναλωτή».

Σχετικά με την επιστολική ψήφο τόνισε ότι «δημιουργείται ένα μητρώο για τους ανθρώπους που θα δηλώσουν ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολικά και άρα πάμε να φτιάξουμε αυτές τις βάσεις με το υπουργείο Εσωτερικών. Είναι όμως μια πρώτης τάξη ευκαιρία να "καθαρίσουμε" τα μητρώα μας».

Για τον ΔΑΙΔΑΛΟ σημείωσε ότι είναι «ό,τι πιο οραματικό και αισιόδοξο για την τεχνολογία στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλο και γρήγορο μηχάνημα το οποίο βοηθά στην έρευνα με τεχνητή νοημοσύνη, θα βοηθήσει γενικά στο να δημιουργήσουμε πλέον πέρα από το public cloud, να αρχίσουμε να αποκτάμε δικές μας υποδομές για αποθήκευση δεδομένων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.