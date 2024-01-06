Η πτώση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, η ένταση του ανταγωνισμού που έφερε η καθιέρωση του "πράσινου" τιμολογίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - παρά τις αντιδράσεις από μερίδα προμηθευτών - και η ισχυροποίηση της ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση να εφαρμόζει λογική τιμολογιακή πολιτική, που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς, είναι οι κυριότερες αιτίες για την συγκράτηση των τιμών του ρεύματος τον Ιανουάριο σε επίπεδα χαμηλότερα από πέρυσι. Εξέλιξη που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι από 1ης Ιανουαρίου καταργήθηκαν οι οριζόντιες επιδοτήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Συνοπτικά οι επιδοτήσεις που δίνονταν κατά τη διάρκεια του 2023 είχαν στόχο την συγκράτηση των τιμών κάτω από τα 15 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ σήμερα, χωρίς επιδοτήσεις οι τιμές ξεκινούν από τα 12,6 σεντς.

Με την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των "πράσινων" τιμολογίων και τις πρώτες ανακοινώσεις για τα μπλε και κίτρινα τιμολόγια, το τοπίο της αγοράς για τον πρώτο μήνα του χρόνου διαμορφώνεται με τρόπο που εξασφαλίζει στους καταναλωτές άμεση πληροφόρηση και δυνατότητα σύγκρισης καθώς στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής δημοσιεύονται οι τιμές από όλους τους προμηθευτές, αλλά και πληθώρα επιλογών ανάλογα με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να πάρει κανείς. Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια διαμορφώνονται με μαθηματική φόρμουλα ενιαία για όλους τους προμηθευτές και ανακοινώνονται την 1η κάθε μήνα, τα μπλε τιμολόγια είναι σταθερά χωρίς αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και τα κίτρινα ακολουθούν τις διακυμάνσεις των αγορών.

Με αυτά τα δεδομένα τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια για τον Ιανουάριο περιλαμβάνουν πράσινα και κίτρινα. Κατά σειρά είναι τα εξής:

Τα δύο φθηνότερα τιμολόγια είναι κίτρινα: της ΔΕΗ MyHome 4All στα 12,152 σεντς και της Protergia Value Fair στα 13,28 σεντς.

Ακολουθούν τρία πράσινα τιμολόγια, της ΔΕΗ στα 13,635, της Ελινόιλ στα 14,038 και της Ήρων στα 14,052 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Έπεται το κίτρινο τιμολόγιο Value Simple της Protergia στα 14,06 σεντς.

Την δεκάδα κλείνουν τα πράσινα τιμολόγια της NRG (14,12 σεντς), της Protergia (14,26 σεντς), της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (14,265 σεντς) και της Volterra (14,4 σεντς).

Το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο είναι της Ελινόιλ στα 14,9 σεντς.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να συνοπολογίσουν επίσης το πάγιο το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 5 ευρώ το μήνα αλλά υπάρχουν και χαμηλότερες προσφορές, από 1 ευρώ ή και αρκετά υψηλότερες σε μπλε τιμολόγια που ξεπερνούν και τα 50 ευρώ το μήνα. Επίσης να λάβουν υπόψη ότι ορισμένα τιμολόγια περιλαμβάνουν εκπτώσεις οι οποίες εξαρτώνται από προϋποθέσεις όπως η έγκαιρη πληρωμή ή η εξόφληση του λογαριασμού με πάγια εντολή. Τέλος για όσους έχουν μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης σημειώνεται ότι χαμηλότερη νυχτερινή χρέωση σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα της Ρυθμιστικής Αρχής προσφέρουν πλέον μόνο δύο εταιρείες, η ΔΕΗ και η Ελινόιλ.

Το πανόραμα των τιμολογίων του Ιανουαρίου βρίσκεται στη διεύθυνση https://invoices.rae.gr/oikiako/.

