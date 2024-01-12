Τη διάθεση ενός εκατομμυρίου ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του θεραπευτικού και διαγνωστικού εξοπλισμού στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόγας, Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλσματική Ασθένεια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, έχει ενημερωθεί σχετικά το υπουργείο Υγείας με επιστολή προς τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους με κοινοποίηση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Σύμφωνα με την επιστολή, ο Σύλλογος έχει στηρίξει τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, μέσα από δωρεές που έχουν ξεπεράσει τα 6 εκατ. ευρώ από το 2010 έως σήμερα και ζητάει την άδεια του υπουργείου να επικοινωνήσει με τους διευθυντές των τμημάτων «που κυρίως φροντίζουν τα παιδιά με καρκίνο (ακτινοθεραπευτικό, χειρουργεία, παθολογοανατομικά, εντατικές, τμήματα ιατρικών απεικονίσεων κ.λπ.), για να ενημερωθούμε για τις ανάγκες τους και να προχωρήσουμε στην προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, με μοναδικό στόχο να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες».

«Η υποστήριξη του κόσμου μάς δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε οικονομικά τη φροντίδα του παιδιού σε όλα τα επίπεδα, και για αυτό οφείλουμε να ενημερώνουμε για τη διάθεση των δωρεών που λαμβάνουμε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.