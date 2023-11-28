Παπαστεργίου: Έρχεται τον Δεκέμβριο ψηφιακή πλατφόρμα για τα ζώα συντροφιάς

Έρχεται μέσα στον Δεκέμβριο ψηφιακή πλατφόρμα για τα ζώα συντροφιάς, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΤ1.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «είναι σχεδόν έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα, προέκυψε από το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς σε συνεργασία με το υπουργείο, μέσα στον Δεκέμβριο θα βγει και θα παρουσιαστεί, η οποία συνδέει πλέον όλους όσοι εμπλέκονται με τα ζώα συντροφιάς, κτηνιάτρους, καταφύγια, δήμους, Περιφέρειες, τους ίδιους τους πολίτες. Πλατφόρμα για το αν έχω χάσει ή έχω βρει ένα ζώο συντροφιάς, στον δρόμο όταν βρω ένα ζώο δεσποζόμενο θα μπορώ να σκανάρω το QR code που θα φέρει στο περιλαίμιό του και να καταλάβω σε ποιον ανήκει, αλλά και τον φάκελο υγείας του».

Ο υπουργός μίλησε και για την ψηφιακή επίδοση δικογράφου, η οποία δουλεύει αυτή τη στιγμή σε πιλοτικό επίπεδο: «Ως εργαλείο είναι έτοιμο, παραδίδουμε την πλατφόρμα στο υπουργείο Δικαιοσύνης για να τη χρησιμοποιήσει. Πέρα από αυτό, υπάρχει το τεράστιο έργο του e juctice, της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που θα ξεκινήσει μέσα στο 2024 και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων, έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα τα ειδικά δωμάτια και ο ειδικός εξοπλισμός σε φυλακές, σε ανακριτικά καταστήματα, σε αστυνομικά τμήματα. Σκοπός είναι να μην χάνουμε χρόνο, δυνάμεις που απαιτούνται για μεταγωγές κρατουμένων και να μην έχουν αναβολές δικών». Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε τη σημασία της ψηφιοποίησης των δικογραφιών, των πρακτικών και μίλησε για «μια νέα εποχή. Η ψηφιοποίηση και εδώ θα φέρει αλλαγές και στη δικαιοσύνη και στην ανάπτυξη».

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται με φόρα, βλέπουμε πώς θα κάνει την ζωή μας πιο εύκολη, πιο ασφαλή, να αλλάξει πολλά δεδομένα. Σε μερικές μέρες έρχεται ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr», ο οποίος μάλιστα θα απαντά σε συνδυαστικές ερωτήσεις και θα καθοδηγεί τους πολίτες πού θα πρέπει να απευθύνονται για να διεκπεραιώσουν την δουλειά του. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «πλέον, μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερη ανάλυση των διαδικασιών με σκοπό να γίνουν όλα πολύ πιο απλά. Στην ουσία, είναι η πρώτη προσπάθεια του ελληνικού Δημοσίου να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια συμφωνία πακέτο που έχουμε με τις εταιρείες που δουλεύουν τις μηχανές ΑΙ».

Για τον προσωπικό αριθμό, ο υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για καινοτομία, μεταρρύθμιση: «Είναι μια μοναδική ευκαιρία να "καθαρίσουμε" τα μητρώα του κράτους, με τον προσωπικό αριθμό είναι δεδομένο ότι ξέρουμε ποιος είναι πλέον ο πολίτης», ενώ πρόσθεσε ότι το πρώτο διάστημα που θα εκδοθεί οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τον προσωπικό τους αριθμό (τα 2 ψηφία), ενώ από το επόμενο τετράμηνο και μετά θα βγει αυτόματα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Για το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο για τη νέα ρυθμιστική αρχή, τον Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, με στόχο την οργάνωση, τον συντονισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στρατηγικών, μέτρων και δράσεων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών της χώρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάμε να θωρακίσουμε όλες τις κρίσιμες υποδομές της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

