Δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοανατολικά της Λέσβου, όπου σήμερα - τρίτη μέρα από το ναυάγιο του πλοίου " Raptor" - συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάσωση 12 αγνοουμένων ναυτικών.

Ήδη στην περιοχή άρχισαν να φυσάν νότιοι άνεμοι που τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενισχυθούν και να μετεξελιχθούν σε θυελλώδεις ανέμους, πράγμα που θα δυσκολέψει το έργο των ομάδων διάσωσης που επιχειρούν τόσο στις ακτές του νησιού όσο και από θαλάσσης.

Δείτε βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή της βύθισης του Raptor στο Βόρειο Αιγαίο

Στις έρευνες που συνεχίζονται συμμετέχουν τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και ένα πλοίο του ΝΑΤΟ. Νωρίς το πρωί στις έρευνες συμμετείχε και ένα ελικόπτερο της Frontex.

Ο μόνος διασωθείς από το ναυάγιο Αιγύπτιος ναυτικός 40 ετών, παραμένει στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας που κάλυπτε το πλοίο, φροντίζει όταν ο διασωθείς πάρει εξιτήριο , να επιστρέψει στη χώρα του ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τη σορό του 30χρονου ναυτικού που πνίγηκε ώστε να παραδοθεί στους οικείους του επίσης στην Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

