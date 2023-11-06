Παπαστεργίου στον Σκάι 100,3: Θέμα ημερών ο ψηφιακός βοηθός στο gov.gr

Σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμος ο «ψηφιακός βοηθός» στο gov.gr- μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες να βρίσκουν άμεσα τις υπηρεσίες που αναζητούν στο gov.gr.

Όπως είπε στον Σκάι 100,3 και τους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου το ερχόμενο καλοκαίρι θα υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να εντοπίζονται άμεσα εστίες πυρκαγιάς.

Για το κτηματολόγιο και τα υποθηκοφυλακεία, είπε ότι ζητείται καθαρό ψηφιακό συμβόλαιο για να προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες.

Παράλληλα, ο κ.Παπαστεργίου, επισήμανε ότι έως τώρα, έχουμε 4 διαφορετικά μητρώα για τους πολίτες,(Αριθμός Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, μητρώο πολιτών). Πλέον, νομοθετήθηκε ένας αριθμός και μόνο, ο προσωπικός αριθμός των πολιτών, θα είναι το ΑΦΜ τους συν τρία ψηφία, που θα μπορεί να τα επιλέξει ο ίδιος ο πολίτης. Όπως σημείωσε με αυτό τον τρόπο θα διορθώσουμε και ασυμβατότητες, αναγραμματισμούς, θα καθαρίσουμε και τα αρχεία του κράτους. Μέχρι τέλους του χρόνου πιστεύω ότι θα εκκινήσει η διαδικασία, θα είμαστε έτοιμοι και με τον προσωπικό αριθμό. Θα είναι μια απλή διαδικασία, που ήδη δομείται, πρόσθεσε ο κ.Παπαστεργίου.



Πηγή: skai.gr

