kataggelies@skai.gr: Δύο δημοτικά σχολεία στον Εύοσμο χωρίς θέρμανση - Βίντεο

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο 4ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες δεν υπάρχει θέρμανση από τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, χθες Δευτέρα τα παιδιά δεν πήγαν στο σχολείο, ενώ σήμερα τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά καθώς σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση 'είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες', ωστόσο το πρόβλημα με τον καυστήρα δεν έχει αποκατασταθεί.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και η Έλενα Χελβατζόγλου βρέθηκε στο σχολείο όπου συνομίλησε με γονείς, οι οποίοι δήλωσαν πως έφεραν τα παιδιά τους στο σχολείο φορώντας τους 'διπλές μπλούζες και διπλά μπουφάν' προκειμένου να μην κρυώσουν, ενώ υπάρχουν γονείς που δεν τα έφεραν καθόλου.

Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι μέχρι αύριο το πρόβλημα θα έχει λυθεί, ενώ παράλληλα ο αντιδήμαρχος παιδείας ζήτησε συγγνώμη από τους μαθητές και τους γονείς, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα.

