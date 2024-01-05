Η επιστροφή Γεωργιάδη στο υπουργείο Υγείας: Πρώτο μέλημα η πίεση στα νοσοκομεία και η επιτάχυνση των εμβολιασμών

Πρώτο μέλημα είναι η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία από τον κορωνοϊό και την γρίπη και η επιτάχυνση των εμβολιασμών, δήλωσε ο ο Άδωνις Γεωργιάδης προσερχόμενος στο υπουργείο Υγείας, πρώτη ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του μετά την χθεσινή ορκωμοσία.

«Πρέπει να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς, οι οποίοι είναι 35.000 παραπάνω σε σχέση με πέρυσι αλλά σημαντικά χαμηλότεροι από την εποχή της πανδημίας. Η κοινωνία έχει χαλαρώσει, αλλά ο κορωνοϊός είναι ακόμη εδώ» είπε μιλώντας θετικά για το έργο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Σε ερώτηση εάν ανησυχεί για τα νοσοκομεία απάντησε ότι ανησυχεί με την έννοια ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται.

Ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι όλα θα πάνε καλά, πως έχει έρθει με κέφι και όρεξη για δουλειά σε ένα υπουργείο που γνωρίζει καλά από την προηγούμενη θητεία του.

«Θέλω τη μέρα που θα φεύγω, γιατί οι υπουργοί κρινόμαστε όταν φεύγουμε από τα υπουργεία, ο κόσμος να λέει ότι είδε μια σημαντική αλλαγή, ότι έχουμε καλύτερα νοσοκομεία» δήλωσε

«Γενικά στα υπουργεία που πήγα καλύτερα τα άφησα τα πράγματα μετά. Θα δούμε» είπε.



