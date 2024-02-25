Η Πανσέληνος του Χιονιού ανέτειλε χθες τη νύχτα πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, προσφέροντας ένα μαγευτικό και απόκοσμο θέαμα.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάστηκε «Φεγγάρι του χιονιού λόγω της πυκνής χιονόπτωσης και της χιονοθύελλας που κατά κανόνα εμφανίζεται τον μήνα Φεβρουάριο στη Βόρεια Αμερική και πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής.

Η πανσέληνος ονομάζεται και «micromoon» κι αυτό γιατί βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη.

Πηγή: skai.gr

