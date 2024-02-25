Λογαριασμός
Μαγικές εικόνες από το «Φεγγάρι του χιονιού» πάνω από την Ακρόπολη

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάζεται και "micromoon" κι αυτό γιατί βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη  

πανσεληνοσ

Η Πανσέληνος του Χιονιού ανέτειλε χθες τη νύχτα πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, προσφέροντας ένα μαγευτικό και απόκοσμο θέαμα. 

πανσεληνοσ

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάστηκε «Φεγγάρι του χιονιού λόγω της πυκνής χιονόπτωσης και της χιονοθύελλας που κατά κανόνα εμφανίζεται τον μήνα Φεβρουάριο στη Βόρεια Αμερική και πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής.

πανσεληνοσ

Η πανσέληνος ονομάζεται και «micromoon» κι αυτό γιατί βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη.

πανσεληνοσ

