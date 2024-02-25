Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τη Γεωπονική Σχολή στην Αθήνα καθώς και έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν την 01.00 τα ξημερώματα σαράντα άτομα που συμμετείχαν σε συναυλία στη Γεωπονική Σχολή βγήκαν στη λεωφόρο Αθηνών, έβαλαν φωτιές σε κάδους και προκάλεσαν φθορές σε οχήματα.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που με χρήση δακρυγόνων απομάκρυναν τα άτομα από την λεωφόρο Αθηνών.

Μέχρι και τις 03.20 τα ξημερώματα τα δεκάδες άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, πετούσαν πέτρες και μολότοφ.

Λίγο μετά τις 05.10 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών, που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω των επεισοδίων.

Στην Θεσσαλονίκη, με ρίψη μολότοφ και άλλων αντικειμένων, κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αμύνης έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων και τους απώθησαν.

Από τις μολότοφ προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία απομακρύνθηκαν μετά τη λήξη των επεισοδίων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για να σβήσει φωτιές που έβαλαν άγνωστοι σε κάδους απορριμμάτων, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑβ παρέλαβε άτομο με αναπνευστικά προβλήματα.

Φωτ.αρχείου

Πηγή: skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

