Στον απεγκλωβισμό 42 ατόμων από τη βραχονησίδα Μπαρμπαλιάς στη Λέσβο προχώρησε τις πρωινές ώρες χθες, το Λιμενικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, οι άνθρωποι εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν καλά στην υγεία τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια σε χώρο καραντίνας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ «Μαυροβούνι».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Παράλληλα, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας για τον εντοπισμό είκοσι πέντε (25) αλλοδαπών και μίας λέμβου στην περιοχή Τρυπητή Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Γαύδου στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν, με τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Χανίων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

