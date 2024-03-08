Ολοκληρώθηκε το πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Από νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή, φοιτητές και φοιτήτριες φοιτητικών συλλόγων απ' όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν με πορεία μέχρι τη Βουλή όπου παρέμειναν περίπου μέχρι τις 20.30 το βράδυ με βασικά τους αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια για καθηγητές, προσωπικό, υποδομές, πτυχία με αξία και δωρεάν φοιτητική μέριμνα για όλους και όλες (φοιτητικές εστίες, σίτιση, μεταφορά).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.

Σοβαρά επεισόδια με χημικά, τραυματισμούς και συλλήψεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν 17.500 περίπου άτομα. Τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων που συμμετέχουν στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, παραμένουν μπροστά από τη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 9 πολίτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι και αναπνευστικά προβλήματα. Υποβλήθηκαν σε ακτινολογικό έλεγχο και εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα και συνελήφθησαν 3, ενώ την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται ότι από τα επεισόδια τραυματίστηκαν και 7 αστυνομικοί. Επιπλέον, σημειώθηκαν φθορές σε δημόσιο εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Εξέτασης από την ΓΑΔΑ σχετικά με δηλώσεις και βίντεο που αναπαράγονται στο διαδίκτυο και απεικονίζουν στιγμιότυπα από τα σημερινά επεισόδια, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες για τα περιστατικά τραυματισμών των πολιτών και των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 14:50 το μεσημέρι, ενώ η πορεία διερχόταν από την οδό Σταδίου, ομάδα περίπου -20- ατόμων αποσπάστηκε από αυτήν και πραγματοποίησαν σφοδρή επίθεση σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω, εκτοξεύοντας εναντίον τους τουλάχιστον -10- μολότοφ. Στη συνέχεια, στις 15:50 και ενώ η κεφαλή της πορείας εισερχόταν από την Όθωνος στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, ομάδα -50- περίπου ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αποσπάσθηκαν από τον κορμό της πορείας και επιτέθηκαν με ρίψη μολότοφ και πετρών στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.Οι αστυνομικοί τους απώθησαν κάνοντας χρήση χρημικών με τα άτομα να διασκορπίζονται προς την κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, εκδηλώνοντας εκ νέου διαδοχικές επιθέσεις με ρίψη πετρών εναντίον αστυνομικών στα γύρω στενά. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν επίσης με χρήση χημικών.

Με κεντρικό σύνθημα «Η πλειοψηφία μίλησε. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πτυχία με αξία. Δωρεάν σπουδές» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια εκφράζοντας τη διαφωνία τους και την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων είναι μεταξύ άλλων, όπως αναφέρουν η απόσυρση του νομοσχεδίου για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια για καθηγητές, προσωπικό, υποδομές, πτυχία με αξία και δωρεάν φοιτητική μέριμνα για όλους και όλες (φοιτητικές εστίες, σίτιση, μεταφορά). Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν επίσης σωματεία εκπαιδευτικών, μαθητές και μαθήτριες, εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πορεία και συγκεντρώσεις φεμινιστικών οργανώσεων στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Παράλληλα, πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν φεμινιστικές οργανώσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές είχαν καλέσματα για συγκεντρώσεις σε πλατεία Κλαυθμώνος και Σύνταγμα. Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι την Βουλή όπου ενώθηκαν με τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων στο πλαίσιο του πανελλαδικού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

«Η 8 Μάρτη, μέρα που έχει διαχρονικά συνδεθεί με τους αγώνες ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις και την καταπίεση ιδιαίτερα στους χώρους της δουλειάς, να γίνει φέτος μέρα που ο αγώνας ενάντια στην έμφυλη καταπίεση θα συναντήσει τον αγώνα για πραγματική δημόσια δωρεάν παιδεία», αναφέρει σε ανακοίνωση της η φεμινιστική συλλογικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00, με πρωτοβουλία διαφόρων φοιτητικών συλλόγων, οργανώσεων, συλλογικοτήτων και σωματείων πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις – πορείες -17.500- περίπου ατόμων στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και στις πλατείες Κλαυθμώνος και Κοραή, με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.

Την 14:50 ώρα, ενώ η πορεία διερχόταν από την οδό Σταδίου, ομάδα περίπου -20- ατόμων αποσπάστηκε από αυτήν και πραγματοποίησαν σφοδρή επίθεση σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω, εκτοξεύοντας εναντίον τους τουλάχιστον -10- μολότοφ.

Ακολούθως, την 15:50 ώρα και ενώ η κεφαλή της πορείας εισερχόταν από την Όθωνος στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, ομάδα -50- περίπου ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αποσπάσθηκαν από τον κορμό της πορείας και επιτέθηκαν με ρίψη μολότοφ και πετρών στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους κάνοντας χρήση των αναγκαίων μέσων, με τα άτομα να διασκορπίζονται προς την κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, εκδηλώνοντας εκ νέου διαδοχικές επιθέσεις με ρίψη πετρών εναντίον αστυνομικών στα γύρω στενά. Οι αστυνομικές δυνάμεις ακολούθως ενήργησαν με σκοπό να αποτρέψουν φθορές σε υποδομές και να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί -14- άτομα και συνελήφθησαν -3- ενώ την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Από τα γεγονότα τραυματίστηκαν -7- αστυνομικοί και -9- πολίτες και σημειώθηκαν φθορές σε δημόσιο εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων.

Σχετικά με δηλώσεις και βίντεο που αναπαράγονται στο διαδίκτυο και απεικονίζουν στιγμιότυπα από τα σημερινά επεισόδια, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.