Δανάη Δεληγεώργη- Αλεξία Μπεζίκη: Eγινε ο πρώτος γάμος γυναικών στην Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε χθες και ο πρώτος γάμος ομόφυλων γυναικών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την 37χρονη ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δεληγεώργη και την 43χρονη ηθοποιό Αλεξία Μπεζίκη.

Οι δύο γυναίκες είναι μάλιστα μητέρες ενός παιδιού.

Ο γάμος έγινε στο δημαρχείο της Αθήνας από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα.

Το χαρμόσυνο γεγονός μάλιστα επέλεξε να καλύψει και το Reuters με αναλυτικό ρεπορτάζ.

Οπως επισημαίνει το ξένο δίκτυο, η τελετή έγινε σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης με φίλους και συγγενείς του ζευγαριού να δίνουν «το παρών» σε αυτή την τόσο σημαντική τους στιγμή.

Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν το ζευγάρι αντάλλαξε τους όρκους του και αγκαλιάστηκε.

Η Δανάη Δεληγεώργη άρχισε να κλαίει.

«Συγχαρητήρια σε αυτή τη χώρα», είπε το ζευγάρι.

Η Δανάη έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξία το 2022 πριν ακόμη να υπάρξει το νομικό πλαίσιο για τον γάμο μεταξύ τους.

Τον περασμένο μήνα, η Αλεξία έφερε στον κόσμο το παιδί τους, αλλά βάσει του νόμου η Δανάη δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως νόμιμος κηδεμόνας.

Πηγή: skai.gr

