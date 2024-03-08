Σε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών καταδικάστηκε ένας 53χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος ότι κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη - εξ αγχιστείας - ανιψιά του.

Κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου και βιασμό, πράξεις που σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, τελέστηκαν το 2016 και το 2021, όταν η παθούσα ήταν 11 και 16 ετών, αντίστοιχα. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ μετά την καταδίκη του ο 53χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν, τον Αύγουστο του 2022, η κοπέλα αποκάλυψε στην μητέρα της τι είχε συμβεί. Είχαν προηγηθεί επισκέψεις σε ψυχολόγο, επειδή η μητέρα διαπίστωσε χαρακιές στα χέρια της κόρης της, όπως κατέθεσε η ίδια. «Το σπίτι μου είναι ένας τάφος ανοιχτός. Φοβάμαι για το παιδί μου, δεν τρώει, δεν θέλει να σπουδάσει» κατέθεσε στο δικαστήριο.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος. «Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Τη Δ. (ανιψιά) την είχα σαν παιδί μου. Είχαμε καλές οικογενειακές σχέσεις. Δεν είμαι βιαστής, δεν έκανα κάτι», απολογήθηκε μεταξύ άλλων.

Την ενοχή του είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της έδρας που στην αγόρευσή της έστειλε το μήνυμα στα παιδιά που βιώνουν ανάλογες κακοποιητικές καταστάσεις «να μην διστάζουν να μιλήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

