Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης, θα πραγματοποιηθούν από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 8/03 έως τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου 9/3.

Συγκεκριμένα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης:

Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 08/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 09/03/2024, η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λ. Φυλής (κόμβος 6) στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να εξέλθουν του αυτοκινητόδρομου στην επόμενη έξοδο προς Λ. Δημοκρατίας (κόμβος 7).

Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 08/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 09/03/2024, η είσοδος της Αττικής Οδού από το Κορωπί (κόμβος 20) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο προς Τοπικές Οδούς (κόμβος Κ1), να αναστρέψουν και να κινηθούν προς Αθήνα – Ελευσίνα.

Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 08/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 09/03/2024, η είσοδος της Δουκίσσης Πλακεντίας (κόμβος 13) της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να κάνουν χρήση της εισόδου της Λεωφόρου Πεντέλης (κόμβος 12) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κλειστός θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 08/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 09/03/2024, ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Ευθεία προς Μαρκόπουλο – Αεροδρόμιο, μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7), έως τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Παιανίας (Σ.Ε.Α. Μεσογείων), όπου θα αναστρέψουν στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ή

Ευθεία προς Ραφήνα, στη συνέχεια να αναστρέψουν προς Ελευσίνα μέσω του κόμβου Παλλήνης (κόμβος Υ8) χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Στην εταιρική ιστοσελίδα (www.aodos.gr) και στο Twitter/X (@aodostraffic) υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλο το 24ωρο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης. Μέσω του site παρέχεται επίσης live εικόνα από 6 κάμερες τοποθετημένες σε κομβικά σημεία του αυτοκινητόδρομου (www.aodos.gr/live-streaming/).

