Επτά τόνους ελιές κατάφεραν να κλέψουν από χωράφι στην Αχαΐα τρεις δράστες.

Ο 27χρονος ελαιοπαραγωγός Σπύρος Κατσιμπέρης ο οποίος έπιασε τους δράστες επ'αυτοφώρω μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ 'ΣΗΜΕΡΑ' και δήλωσε πως η ζημιά που υπέστη είναι περίπου στα 10 χιλιάδες ευρώ.

Πώς έκλεψαν τις ελιές

«Οι ελιές μαζεύονταν μέρα και βράδυ με προβολείς αυτοκινήτων και με φακούς. Το σημείο είναι δύσβατο και δεν υπήρχε κανείς που να μπορούσε να τους δει. Εγώ μόνος μου τους είδα, τους μίλησα και έκανα τον ανήξερο, ότι δεν ήταν δικό μου το χωράφι. Τους χαιρέτησα, τους μίλησα και με ρώτησαν αν είναι δικό μου το χωράφι».

«Ήμουν ψύχραιμος και πήρα τηλέφωνο κατευθείαν την αστυνομία», πρόσθεσε

«Όταν είδαν το περιπολικό που έφτασε έφυγαν από την πίσω πλευρά. Ο ένας από τους τρεις μαρτύρησε και τους άλλους δύο».

«Αυτή τη στιγμή έχουν κατασχεθεί 652 κιλά λάδι στο ένα ελαιοτριβείο και 117 στο άλλο. Η ζημιά για το κτήμα είναι περίπου 10 χιλιάδες ευρώ».

«Ο ένας είναι από το χωριό Μαζαράκι και ο άλλος από την Κάτω Αχαία, ήρθαν με εντολή τρίτου»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.