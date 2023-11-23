Ηράκλειο: Ξυλοδαρμός παιδιού με αυτισμό στη διάρκεια εκδρομής

Μαθητής με αυτισμό από σχολείο του Ηρακλείου υπέστη άγριο ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής από μαθητή Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το cretalive υπήρξε μία λεκτική παρεξήγηση ανάμεσα σε έναν μαθητή με αυτισμό από ένα σχολείο και ακολούθησε ο ξυλοδαρμός του από τον μαθητή του άλλου σχολείου.

Ευτυχώς, η παρέμβαση των εκπαιδευτικών ήταν άμεση και οι μαθητές χωρίστηκαν.

Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Αντώνης Φουντουλάκης, αναφέρει στο Cretalive πως λαμβάνονται όλα τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ήδη, το σχολείο έχει αποβάλει τον μαθητή ενώ χθες βρέθηκε στο Γυμνάσιο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης για να μιλήσει με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στόχος είναι τα σχολεία να επανέλθουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Σημειώνεται πως σε αυτές τις περιπτώσεις δύο συνήθως λύσεις προβλέπονται, ή ο μαθητής αποχωρεί οικειοθελώς από το σχολείο ή επιβάλλεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Για το δεύτερο, όμως, προηγείται μία διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

