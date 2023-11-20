Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι κλοπές σε ελαιόλαδο καθώς και σε καρπό μετά την εκτίναξη των τιμών. Οι κλοπές έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο προκαλώντας την αγανάκτηση των αγροτών που παίρνουν μέτρα για να προφυλάξουν την περιουσία τους.

Ενδεικτικό είναι ότι στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, αγρότης καταγγέλλει, ότι του έκλεψαν 36 μεγάλα τσουβάλια μέσα από το χωράφι του, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 400 κιλά λάδι. Σε μια προσπάθεια να βρει τη σοδειά του, επικήρυξε με 1.000 ευρώ αυτούς που τον έκλεψαν.

Ο άτυχος αγρότης, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ ανέφερε ότι το χωράφι βρίσκεται δίπλα στο δρόμο και ήταν περιφραγμένο κάτι που δεν εμπόδισε τους κλέφτες να εισβάλλουν εντός του κτήματος και να κλέψουν 36 τσουβάλια με ελιές.

«Σε ελαιόλαδο, είναι περίπου γύρω στα 400 κιλά» διευκρίνισε ο ίδιος και συμπλήρωσε ότι «το θέμα είναι ότι εμείς το κάνουμε βιολογικό λάδι, έχουμε βιολογική καλλιέργεια, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και δεν βρίσκεις και να το αγοράσεις εύκολα».

