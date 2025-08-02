Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας (κακούργημα) και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο από οποιαδήποτε αιτία είναι ανίκανο να αντισταθεί κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα) ασκήθηκε σε βάρος της 32χρονης Αλγερινής για τον θάνατο του 3 χρόνων κοριτσιού που εντοπίστηκε στην παραλία Εδέμ του Παλαιού Φαλήρου.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της κατηγορουμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση γείτονα που κάνει λόγο για παλιότερα περιστατικά κακοποίησης.

Η 32χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Κυριακή στον ανακριτή για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα δίνοντας χθες μια μαραθώνια κατάθεση από τις 10 το πρωί στο λιμενικό τμήμα Φλοίσβου υποστήριξε πως το παιδί τραυματίστηκε στο μπάνιο στο σπίτι που διέμεναν στα Κάτω Πατήσια. Ωστόσο, όπως είπε, φοβήθηκε να το πάει στο νοσοκομείο διότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.Συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε απασχολήσει από τις 2022 τις αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ και ο πατέρας των παιδιών που παραμένει άφαντος φέρεται να έχει ιστορικό κακοποίησης ενώ έχει κατηγορηθεί και για άλλες αξιόποινες πράξεις.

Τι εντόπισαν στο δώμα που διέμενε η 32χρονη

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων χθες, οι Αρχές έκαναν φύλλο και φτερό το δώμα που διέμενε η 32χρονη προκειμένου να συλλέξουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο. Από την έρευνα εντοπίστηκαν στο σπίτι κηλίδες αίματος τις οποίες και θα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν ανήκουν στο 3χρονο κορίτσι.

Επιπλέον, εντόπισαν τα παπούτσια της 32χρονης που φορούσε το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε το ασπρόμαυρο φόρεμα, το οποίο και πιθανότατα να εξαφάνισε ώστε να μην υπάρχουν στοιχεία.

Ο ρόλος του ηλικιωμένου άνδρα

Επιπλέον, μαρτυρίες από γείτονες αναφέρουν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών μπαινόβγαινε στο σπίτι της 32χρονης γυναίκας.Οι Αρχές ερευνούν ποιος ήταν ο ρόλος του και ποια ήταν η σχέση με τη μητέρα.

Το προφίλ της 32χρονης

Συγκεκριμένα, στις 23 Ιουλίου του 2022 οι γείτονες ειδοποίησαν στην αστυνομία λέγοντας ότι ένα 2χρονο αγόρι κλαίει στην πόρτα της πολυκατοικίας. Όταν έφτασε η αστυνομία εντόπισε τη μητέρα να κοιμάται στο σπίτι μαζί με τα δύο παιδιά της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Επίσης, πριν από δύο εβδομάδες υπήρχε μια ακόμη καταγγελία από γείτονες προς την ΕΛ.ΑΣ ότι κάποιο από τα παιδιά έκλαιγε στο δώμα όπου διέμεναν.

Το 2020 τόσο η 32χρονη όσο και ο σύζυγός της είχαν καταθέσει αίτημα ασύλου ωστόσο αυτό απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Στις 12 Απριλίου του 2025, η ίδια κατέθεσε εκ νέου αίτημα στην Πάτρα. Στις 22 Ιουλίου του 2025 εκδόθηκε πράξη διακοπής και εκδόθηκε εντολή ακόμα και για απέλαση σε περίπτωση εντοπισμού της.

Θύμα κακοποίησης από το σύζυγό της

Παράλληλα, η 32χρονη είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον 43χρονο σύζυγό της επίσης Αλγερινό αλλά με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος. Ο 43χρονος είχε απασχολήσει για διάφορες υποθέσεις τις Αρχές στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το 2023 είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων, το 2022 για ναρκωτικά και το 2021 για ληστεία.

Επιπλέον, στις 13 Αυγούστου του 2022 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακής βία εις βάρος της 32χρονης.

Τι θα γίνει με τα δύο παιδιά

Ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η τύχη των ανήλικων παιδιών της τα οποία έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο νοσοκομείο Παίδων με εντολή εισαγγελέα. Δεν αποκλείεται μάλιστα, σε δεύτερο στάδιο τα παιδιά να δώσουν κατάθεση σε παιδοψυχολόγους ώστε να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για τον τραυματισμό της 3χρονης αδερφής τους.

