Σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια στον θάνατο του μικρού κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό στο Παλαιό Φάληρο ανέδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γαλεντέρη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤNews για τα στοιχεία που οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα από όσα ισχυρίζεται η μητέρα του παιδιού.

«Στους πνεύμονες βρέθηκαν νερό και άμμος», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «αυτό από μόνο του υποδηλώνει πνιγμό, και μάλιστα σε παραλία, όχι στα ανοιχτά της θάλασσας».

Ο κ. Καλεντερίδης έκανε λόγο για σαφή ασυμφωνία μεταξύ των ευρημάτων και της εκδοχής της μητέρας, η οποία υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε στο μπάνιο, χτύπησε και έχασε τις αισθήσεις του, προτού το μεταφέρει στην παραλία. Όπως είπε, «οι κακώσεις που διαπιστώθηκαν στο κρανίο έχουν προκληθεί εν ζωή, αλλά δεν συνδέονται με διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας», άρα δεν στηρίζουν το σενάριο της απώλειας συνείδησης από πτώση στο μπάνιο.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε «σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο», τα οποία όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν έχουν καμία σχέση με τον μηχανισμό του θανάτου» και ούτε επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της μητέρας.

Ο κ. Γαλεντέρης επεσήμανε και την ύπαρξη μιας χρόνιας παθολογίας, η οποία αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω. Όπως ανέφερε, «γεννάται το ερώτημα κατά πόσο το παιδί ήταν υγιές και εάν η συγκεκριμένη παθολογία μπορεί να συνδέεται με το κίνητρο της μητέρας να το ξεφορτωθεί».

«Είμαστε μπροστά σε μια αποτρόπαια πράξη», σημείωσε με έμφαση, καλώντας να διερευνηθούν εις βάθος οι συνθήκες του θανάτου μέσα από την ανάκριση. «Δεν στέκουν τα όσα λέει η μητέρα. Πρέπει να αρχίσει να εξιστορεί την ιστορία όπως πραγματικά συνέβη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

