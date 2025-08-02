Όπου φύγει φύγει οι Αθηναίοι που έχουν μείνει στην πρωτεύουσα ενώ ο Αύγουστος μπήκε, με τα πλοία να αναχωρούν με 100% πληρότητα ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση από χθες, Παρασκευή στα ΚΤΕΛ και στα διόδια.

Η πολυπόθητη καλοκαιρινή άδεια ξεκινάει για πολλούς οι οποίοι εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ για κάποιο νησί ή κάποιο άλλο παραθαλάσσιο μέρος προκειμένου να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.

Μέχρι τώρα η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου μέσω των εθνικών οδών πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία η κίνηση είναι αυξημένη αλλά τα οχήματα κινούνται με σταθερή ροή τόσο στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών-Λαμίας. Μικρές καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στα διόδια Ελευσίνας ενώ υπάρχει συμφόρηση στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο της Περιφερειακής Αιγάλεω έως τον κόμβο Μαγούλας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 103.074 αυτοκίνητα (59.720 από την Αθηνών-Κορίνθου και 43.354 από την Αθηνών - Λαμίας).

Επίσης, από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, από τη Ραφήνα έχουν πραγματοποιηθεί εννέα δρομολόγια με 8.700 επιβάτες και από το Λαύριο έχουν αναχωρήσει δεκατέσσερα πλοία με 3.900 επιβάτες.

Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά και πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης των εκδρομέων για την ασφαλή κολύμβηση και την προστασία από τον καύσωνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος χθες Παρασκευή 1η Αυγούστου αναχώρησαν από το λιμάνι της Ραφήνας 13 πλοία με συνολικά 10.417 επιβάτες. Από το Λαυριο αναχώρησαν επίσης 13 πλοία με 4.458 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 52 δρομολόγια με 11.119 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 25 αναχωρήσεις πλοίων με συνολικά 32.140 επιβάτες.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αναμένεται να είναι και σήμερα, Σάββατο 2 Αυγούστου, αυξημένη με τα στελέχη του λιμενικού να ζητούν από τους ταξιδιώτες να είναι έγκαιρα στα λιμάνια αναχώρησής τους τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του δρομολογίου.

Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία στα ΚΤΕΛ της Αττικής με τις αποβάθρες να γεμίζουν από νωρίς το πρωί.

Οι λιμενικές αρχές αλλά και η τροχαία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και τα μέτρα ασφαλείας να είναι ενισχυμένα.

Πηγή: skai.gr

