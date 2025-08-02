Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, 29χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθειας. Ειδικότερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς έλεγχος σε αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 29χρονος, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και μία σακούλα με 104 φυσίγγια.

Στη συνέχεια, ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία αντιασφυξιογόνα μάσκα με φίλτρο, δύο φιαλίδια σπρέι, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (USB) και 1 CD, μία βιντεοκάμερα, ένα κινητό τηλέφωνο, μια αχρησιμοποίητη κάρτα SIM, μία κάρτα επισκέπτη με αριθμό 10 της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και διάφορα έντυπα και προσωπικές σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

