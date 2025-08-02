«Βαρύ» το τίμημα στην άσφαλτο: 11 νεκροί και 703 τραυματίες σε 531 τροχαία τον Ιούλιο στην Αττική

Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 703 τραυματίστηκαν (14 σοβαρά, 689 ελαφρά) σε 531 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Ιούλιο, στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 30.414 παραβάσεις από τις οποίες 280 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

616 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 48 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.455 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

315 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

635 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.282 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

2.925 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

94 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: skai.gr

