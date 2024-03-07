Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ

Στάση εργασίας από τις 11:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:00 και πορεία στο Σύνταγμα έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για αύριο, 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Απεργούμε στις 8 Μάρτη για προστασία και διεύρυνση των δικαιωμάτων των γυναικών που εργάζονται στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

Προσθέτει ότι στο ΕΣΥ το 60% των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι γυναίκες. «Αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με εξαντλητικά ωράρια, δεκάδες χρωστούμενα repo και άδειες», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σημειώνει ότι οι συνθήκες εργασίας λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού είναι εξαντλητικές. «Κάνουν βάρδια σε τμήματα 30-40 ασθενών μια ή δυο νοσηλεύτριες. Συνεχείς είναι οι εφημερίες των γιατρών γυναικών χωρίς σταματημό. Δουλεύουν νυχθημερόν με πολύ χαμηλές αμοιβές όπως όλοι οι υγειονομικοί και προνοιακοί υπάλληλοι. Αρκετές φορές έχουμε δεχθεί αναίτιες επιθέσεις βίας από συνοδούς και ασθενείς, κυρίως οι γυναίκες συνάδελφοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

