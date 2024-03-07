Anti-Illegal Gambling – DayConference διοργάνωσε η Hellenic GamingAssociation (HGA)

Στην Ελλάδα το 2023, 900 χιλιάδες συμπολίτες μας, έπαιξαν σε παράνομα δίκτυα παιγνίων, διακινήθηκαν 1,7 δισ. εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 10% των παικτών αυτών είναι ηλικίας από 17 έως 21 ετών, άρα εθίζονται στην παρανομία. Μεγάλη πλειοψηφία των παικτών θεωρεί ότι βγαίνουν χαμένοι από την εμπλοκή τους με παρανόμους και επίσης ότι φοβούνται για τις συνέπειες της παρανομίας που συμμετέχουν. Αυτά είναι λίγα από τα εντυπωσιακά στοιχεία έρευνας, της Kapa Research σε πάνω από 5.000 άτομα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (E.E.E.Π) τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Ε.Ε.Π. κος. Δημήτρης Παπαδόπουλος, που ανέλυσε και τις ενέργειες που κάνει η Επιτροπή για τον περιορισμό του παράνομου αυτού φαινομένου, που διογκώνεται εντυπωσιακά στην χώρα.

Η παρουσίαση έγινε σε ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Παιγνίων (HGA) σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications, που διοργανώθηκε σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και συντόνισε ο δημοσιογράφος κος Βαγγέλης Μανδραβέλης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών κος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος επεσήμανε ότι το παράνομο παίγνιο έχει διογκωθεί επικίνδυνα και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους φορείς της Πολιτείας και της αγοράς, να ετοιμάσουν συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης τις οποίες ο Υφυπουργός θα αναλάβει να υλοποιήσει.

Την ημερίδα άνοιξε, ο Πρόεδρος της E.E.E.Π κος Δημήτρης Τζανάτος, που τόνισε ότι το παράνομο παίγνιο βρίσκει ευρύτερο χώρο δράσης λόγω των συνθηκών της αγοράς ενώ πρότεινε να δημιουργηθεί νέος φορέας, στον οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εισαγγελικών αρχών, αστυνομίας, τραπεζικού συστήματος, επιστημονικό προσωπικό και παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να δρά με ταχύτητα και με στόχο να πεισθούν οι παίκτες να αποφεύγουν παράνομα δίκτυα, από τα οποία μόνο ζημιωμένοι βγαίνουν.

Ο Πρόεδρος HGΑ κος Χρήστος Παναγόπουλος, ανέλυσε τις κοινωνικές, οικονομικές και ποινικές συνέπειες από την συμμετοχή παικτών στον παράνομο στοιχηματισμό και ζήτησε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα από την Πολιτεία, καθώς εκτός όλων των άλλων η παρανομία διογκώνει το φαινόμενο αλλοίωσης αποτελεσμάτων στον Αθλητισμό.

Από την πλευρά της αγοράς μίλησαν:

Ο κος. Θωμάς Τζόκας, CEO της winmasters, ο οποίος αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στο πρόβλημα του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα. Επισήμανε την έκταση του προβλήματος και τις οικονομικές και κοινωνικές του συνέπειες.

Αναφέρθηκε στις κατηγορίες παράνομου τζόγου, περιλαμβανομένων των παράνομων λεσχών, των διοργανωτών στοιχήματος, των παράνομων ιστοσελίδων στοιχήματος και καζίνο, και των δικτύων διακίνησης προσωπικών δεδομένων. Επίσης, περιέγραψε τον τρόπο ανάπτυξης των παράνομων εταιρειών στοιχήματος στο διαδίκτυο.

O κος. Μάριος Λευκαρίτης, Country Manager της Interwetten, που εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο ‘’αλιεύουν’’ οι παράνομοι τους πελάτες, πως ξεφεύγουν από τους εποπτικούς ελέγχους και πως διακινούν το χρήμα που καταλήγει σε εξωτικές χώρες.

Η κα. Σέβη Πόντη, Country Manager της NetΒet, ανέλυσε με πολλά παραδείγματα τον τρόπο που διαφημίζονται οι παράνομοι στα μεγάλα δίκτυα META, Google, πως δεν γίνεται ορθή διαχείριση από τα site της παράνομης διαφήμισης, αλλά και την εμπλοκή κάποιον influencers στο κύκλο αυτόν.

Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία επισημάνθηκε πως η ατιμωρησία όσων εμπλέκονται στο παράνομο παίγνιο με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τους κάνει πιο θρασείς καθώς τα κέρδη είναι για όλους τους εμπλεκομένους πολύ υψηλά.

Σε παρέμβαση ο εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, κος Τζερμιαδιανός ανέλυσε γιατί είναι πολύ δύσκολος ο εντοπισμός της ροής των συναλλαγών και ότι χρειάζεται διεθνής συνεργασία πολλών φορέων.

Στην συνέχεια τον λόγω έλαβε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κος Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος ανέλυσε την δράση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού που επιχειρεί να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, προσπάθειες αλλοίωσης αποτελεσμάτων και στημένων αγώνων στον αθλητισμό.

Επεσήμανε δε, πόσο απαραίτητη είναι η συνεργασία πολλών φορέων, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρίας, σε ένα τόσο περίπλοκο περιβάλλον ανομίας που διακινεί 1 τρισ. ευρώ παγκοσμίως.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ κος Σοφοκλής Πιλάβιος, Δικηγόρος, CAS Arbitrator, ανέφερε πως η λέξη κλειδί είναι συνεργασία, ωστόσο, η μάχη ενάντια στον παράνομο στοιχηματισμό απαιτεί και την ενεργό συμμετοχή του ίδιου του αθλητικού κινήματος, μέσω των δικαιοδοτικών οργάνων των εθνικών και διεθνών ομοσπονδιών.

Επίσης ανέφερε παραδείγματα χωρών για όποιες ομάδες υπάρχει υποψία ότι εμπλέκονται σε στημένους αγώνες περισσότερο από τρεις φορές οι αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές τους αφαιρούν βαθμούς.

Ακολούθησαν ο Ταξίαρχος, Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας κος Βασίλειος Παπακώστας και ο κος Δημήτρης Τσερτσίδης, Αστυνόμος Α' Ελληνικής Αστυνομίας, Οικονομική Αστυνομία, οι οποίοι υπήρξαν ιδιαιτέρως διαφωτιστικοί, για τους τρόπους που χρησιμοποιούν τα παράνομα δίκτυα ώστε να μην εντοπίζονται αλλά και να μεταφέρουν μεγάλα ποσά μέσω κρυπτονομισμάτων και άυλων πορτοφολιών χρησιμοποιώντας όλα τα εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα όπως το dark internet κλπ.

Επίσης οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας αναφέρθηκαν στους τρόπους που εντοπίζουν τους παρανόμους, έχοντας το δικαίωμα να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, τηλεφωνικές επικοινωνίες, και χρησιμοποιώντας εξελιγμένες αστυνομικές μέθοδούς σε συνεργασία με την Interpol. Φυσικά δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς και την αγορά καθώς η παρανομία βρίσκει πάντα νέους τρόπους να ξεφεύγει από τον νόμο.

Τέλος ο δικηγόρος κος. Γιάννης Βοσκόπουλος τόνισε ότι με την βοήθεια των εισαγγελικών αρχών, εάν υπάρχει η βούληση, μπορούν να εντοπισθούν φυσικά πρόσωπα που είτε παρανομούν είτε εκπροσωπούν παράνομες εταιρείες παιγνίων και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

Την ημερίδα έκλεισε ο Chief Compliance and Information, Security Officer της Novibet κος Παναγιώτης Σκύρλας, o οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που εντείνουν το φαινόμενο του παράνομου παιγνίου, όπως η υπερφορολογήση των νομίμων εταιρειών, ότι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ανθρώπους 18 έως 21 ετών και ότι οι παίκτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς όταν επιλέγουν τις νόμιμες εταιρείες, οι οποίες έχουν αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία τους.

Ακολουθούν οι πίνακες της έρευνα από την Kapa Research της ημερίδας:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕΕΠ 2024

Δημήτριος Ντζανάτος_Πρόεδρος ΕΕΕΠ, Παρουσίαση Anti-illegal Betting HGA

ΣΕΒΗ ΠΟΝΤΗ_ConferencePPT_S.Ponti

Mavrotas- Illegal Betting HGA Mar 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.