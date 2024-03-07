Από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν αρχαία κινητά μνημεία σε περιβάλλοντα χώρο ιερού ναού σε περιοχή της Κορίνθου, όπου στο σημείο που ανευρέθηκαν, υπήρχαν ίχνη λαθρανασκαφής.

Τα αρχαία αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και είναι σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Οι αρχαιότητες περιγράφονται ως εξής:

λίθινη επιτύμβια στήλη κλασσικής περιόδου (480-300π.Χ.)

λίθινο ανάγλυφο πιθανώς ελληνιστικής ή ρωμαϊκής περιόδου

μαρμάρινη κεφαλή

λίθινο αρχιτεκτονικό μέλος με ανάγλυφη μορφή και

τμήμα ραβδωτού κίονα

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.