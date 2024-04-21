Ωρωπός: Συμπλοκή μεταξύ δύο 15χρονων για μπουφάν – Ο ένας έβγαλε μαχαίρι

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων αυτή την φορά στον Ωρωπό. Συνελήφθη ένας 15χρονος Αλβανός για τον τραυματισμό από μαχαίρι σε βάρος ενός 15χρονου Έλληνα χθες το βράδυ στην παραλία Μαρκοπούλου.

Οι δύο ανήλικοι τσακώθηκαν για ασήμαντη αφορμή και πάνω στην συμπλοκή ο ένας έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στο μπράτσο τον άλλον. Το περιστατικό έτυχε να το δει ένας διερχόμενος αστυνομικός εκτός Υπηρεσίας που κάλεσε ασθενοφόρο και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ακολούθησαν αναζητήσεις μέχρι που εντοπίστηκε ο ανήλικος δράστης και συνελήφθη ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού όπου του παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και παρέμεινε για νοσηλεία.

