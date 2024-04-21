Συνελήφθη, χθες το πρωί στην περιοχή της Γλυφάδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 58χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 58χρονος προσέγγισε κάποια άτομα και τα έπεισε να προχωρήσουν σε καταβολή κεφαλαίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ίδρυση εταιρίας η οποία αποσκοπεί στην ίδρυση άλλων στοιχηματικών εταιριών.

Αφού τους παρουσίασε επιχειρηματικά πλάνα που συνοδεύονταν από τα προσδοκώμενα κέρδη που θα επέφερε η επένδυσή τους, τούς έπεισε να προχωρήσουν στην καταβολή των αιτούμενων χρηματικών ποσών.

Ο κατηγορούμενος προκειμένου να ισχυροποιήσει τις διαβεβαιώσεις για την επιτυχία της επένδυσης τους, έστελνε γραπτά μηνύματα που επιβεβαίωναν τα κέρδη που δήθεν αποκόμιζαν.

Ωστόσο, στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, δεν προέκυψαν οι προβλεπόμενες κινήσεις, ενώ δεν είχε εκδοθεί και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, όπως είχε προσυμφωνηθεί.

Τέλος, ο 58χρονος ζητούσε καταβολή περαιτέρω χρηματικού ποσού με το πρόσχημα αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε δημιουργήσει προσωπικό προφίλ σε έτερη στοιχηματική εταιρία με τα στοιχεία του θύματος του, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Σε έρευνα στην κατοχή του και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 40.400 ευρώ, σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι, usb, 2 ρολόγια, χρεωστικές κάρτες και χειρόγραφες σημειώσεις.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, η προκληθείσα οικονομική ζημιά ανέρχεται σε ποσό ύψους 220.600 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

