Με κλεμμένο από την Αττική Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στη χώρα έξι μετανάστες διακινητής, ο οποίος συνελήφθη χθες σε επαρχιακή οδό της Ορεστιάδας από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, ο οδηγός-διακινητής, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, το όχημα προσέκρουσε σε περίφραξη κατοικίας χωρίς ωστόσο να σημειωθεί τραυματισμός των επιβαινόντων σε αυτό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

