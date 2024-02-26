Στην περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου πώλησης και επαναφόρτισης εισιτηρίων ATH.ENA Ticket και καρτών ATH.ENA Card των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, προχωρά ο ΟΑΣΑ, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Οργανισμός διευρύνει σε 554 τα συνεργαζόμενα σημεία στην Αττική (περίπτερα, μίνι μάρκετ, κ.α.) όπου το επιβατικό μπορεί να προμηθεύεται εισιτήρια, τα 491 εκ των οποίων, παρέχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα επαναφόρτισης των μηνιαίων καρτών ATH. ENA card.

Εκτός από τους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ, τα εκδοτήρια της ΟΣΥ και την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr), οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card θα μπορούν πλέον να επαναφορτίζουν τις μηνιαίες κάρτες τους στα 491 συνεργαζόμενα σημεία, με προϊόντα μετακίνησης 30 ημερών.

Ταυτόχρονα, σε 63 επιπλέον σημεία πώλησης, οι επιβάτες μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια(πακέτο 5 εισιτηρίων και πακέτο 10 + 1 εισιτηρίων).

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ λειτουργεί εφαρμογή αναζήτησης όλων των συνεργαζόμενων σημείων στην Αττική.

Δείτε εδώ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Οργανισμού έχει τη δυνατότητα:

- να δει τα σημεία πώλησης στο χάρτη ή σε λίστα

- να επιλέξει σημείο πώλησης και να δει την ακριβή θέση του στο χάρτη

- να αναζητήσει με Τ.Κ. ή με διεύθυνση

- να φιλτράρει τα σημεία πώλησης έχοντας ορίσει απόσταση από το συγκεκριμένο σημείο που αναζητά

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο ΟΑΣΑ, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, πύκνωσε το δίκτυο λιανικής του Οργανισμού, παρέχοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα φόρτισης των μηνιαίων καρτών σε σχεδόν 500 νέα συνεργαζόμενα σημεία.

Η ενέργεια αυτή, αναμένεται να διευρύνει τη χρήση της προσωποποιημένης κάρτας ATH.ENA card, με πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισμό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

